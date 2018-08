Angola: Ligue 1 - Le LOSC attire un jeune espoir angolais

Le LOSC a enregistré, ce mercredi matin, l'arrivée de Rafael Leão grand espoir du football.

« Bonjour à tous, je m'appelle Rafael Leao. Allez le LOSC ». Après quelques jonglages, voilà le message laissé en ce milieu de matinée par le jeune attaquant de 19 ans sur le site du club.

Observé par les plus grands clubs européens, Rafael Leão a finalement fait le choix du LOSC pour poursuivre sa jeune carrière. Libre de tout contrat après avoir rompu celui qui le liait au Sporting Portugal, l'attaquant portugais d'origine angolaise s'est engagé pour 5 ans avec les Dogues lillois. Le montant du transfert n'a pas été communiqué par Lille.

Dans la foulée, le LOSC a officialisé son arrivée pour les cinq prochaines saisons. « Il dispose de qualités techniques et physiques impressionnantes qui font de lui l'un des jeunes joueurs les plus attractifs et prometteurs du football mondial », n'a pas hésité à affirmer Marc Ingla dans le communiqué.

Capable de jouer sur tous les postes de l'attaque, Rafael Leão s'est déclaré heureux de signer au LOSC. Considéré comme très prometteur, le jeune portugais d'orogine angolaise a remporté le championnat d'Europe des moins de 17 ans avec les jeunes de la sélection nationale et s'est fait remarquer pendant l'UEFA Youth League .

« Je suis très content d'avoir pu rejoindre le LOSC. Le club a montré beaucoup d'intérêt et je suis certain que je vais pouvoir progresser et m'épanouir ici, a réagi le jeune joueur dans un communiqué. Ces derniers jours, tout s'est passé très vite mais je ne pouvais pas refuser ce nouveau défi qui s'offre à moi. » Il espère maintenant progresser en Ligue 1 sous les ordres de Christophe Galtier.