Cote d'Ivoire: Ouattara relance la réconciliation

Le président ivoirien a accordé lundi l'amnistie à plusieurs prisonniers politiques dont l'ex-première dame, Simone Gbagbo.

C'est le temps de la décrispation en Côte d'Ivoire. C'est du moins le sens que les observateurs donnent à la décision du président ivoirien, Alassane Ouattara d'accorder une large amnistie à de nombreux prisonniers politiques. Lundi soir à la veille de la célébration de la fête nationale (mardi 7 août), Alassane Ouattara s'est adressé solennellement à ses compatriotes.

Selon lui, « Nous devons œuvrer pour préserver les symboles et les enseignements que nous avons reçus en héritage : l'union, la discipline et le travail, notre devise nationale ; le vivre ensemble, la tolérance et la fraternité, notre credo. » Et en a annonçant l'amnistie accordée à plusieurs prisonniers politiques il a fait des heureux dans le camp de l'opposition ivoirienne.

En effet, la mesure d'amnistie touche notamment l'ex-première dame du pays Simone Gbagbo. Elle a été accusée, jugée et reconnue coupable de « crimes de guerre et crimes contre l'humanité » en cour d'assises et incarcérée depuis 2011.

Grâce à la mesure d'amnistie, elle devrait rapidement recouvrer la liberté. Ce sera également le cas pour plusieurs autres détenus politiques issus du Front populaire ivoire (FPI) et de l'ancienne majorité qui ont joué un rôle lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011.

Toutefois, la mesure d'amnistie annoncée par Alassane Ouattara ne concerne pas une soixantaine de militaires condamnés pour divers crimes. C'est notamment le cas de l'ex-général Bruno Dogbo Blé, condamné pour atteinte à la sûreté de l'Etat ou encore de l'ex-commandant Seka Seka, aide de camp de Simone Gbagbo, condamné dans le procès de l'assassinat du Général Robert Guei.

Par contre, Souleymane Kamaraté alias « Soul to Soul », le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, a été amnistié alors qu'il n'était pas encore condamné. Il était seulement inculpé pour avoir caché dans l'une de ses villas à Bouaké, une très grande quantité d'armes. Pour les observateurs, le chef de l'Etat ivoirien à travers ces mesures a franchi une nouvelle étape dans le processus de réconciliation nationale.

Par ailleurs, le président ivoirien a annoncé lundi la refonte de la Commission électorale indépendante (CEI). Cette démarche est une réponse aux réclamations de l'opposition qui depuis de longs mois décrie la composition de la CEI et surtout récuse son actuel président, Youssouf Bakayoko.

Alassane Ouattara a affirmé avoir entendu la plainte persistante de l'opposition. Et la révision annoncée de la CEI tombe à pic. En effet on s'achemine vers des élections municipales et régionales le 13 octobre prochain. Et la présidentielle de 2020 devrait également se dérouler sous l'autorité d'une nouvelle CEI.