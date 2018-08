Cote d'Ivoire: Municipales 2018 à Samatiguila - Lanciné Diaby reçoit du soutien

Toutefois, il exhorte ses détracteurs à la retenue. : « Je vous vois et je vous entends. Arrêtons tout cela et concentrons-nous sur le développement de notre région ». Par ailleurs, le maire Lanciné Diaby a saisi l'occasion pour faire d'importants dons à la forte communauté "Samatiguilakas" résident à Daloa. Pour les Samassi, Lanciné Diaby a la bénédiction du grand patriarche Amadou Samassi. « Nous n'allons pas dérober à la décision du Doyen », ont-ils conclu.

Après les civilités suivies de prières et de bénédictions faites par les doyens Diaby et Samassi sous le Togoba, le porte-parole du maire a annoncé la candidature de Lanciné Diaby pour les prochaines élections municipales. Les ressortissants de Samatiguila à leur tour, ont accepté et accueilli avec une grande joie et dans la ferveur cette nouvelle du choix du RHDP unifié porté sur la modeste personne de leur fils Lanciné Diaby. « Aujourd'hui, pour le développement véritable de Samatiguila, tu es la personne qu'il faut.

