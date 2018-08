C'est le boulevard Mamie Adjoua de la ville, qui a servi de cadre, le 07 Août dernier pour la commémoration du 58e Anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance.

A cette occasion, Brou Kouamé, préfet de Yamoussoukro a appelé les populations à plus de civisme. Il a fustigé l'insalubrité qui prend de l'ampleur et l'anarchie qui règne dans la ville. Notamment, l'occupation anarchique du domaine public, la dégradation des voies, et surtout la divagation des animaux. « Je voudrais en appeler au sens du devoir républicain de chacun et responsabilité de tous, à mettre fin à ces errements »a-t-il indiqué. Pour lui, Yamoussoukro est une ville aux atouts inestimables. «Offrant de réelles possibilités pour servir de vitrine, et de destination touristiques prisée par tous ». C'est pourquoi, il a invité toutes les forces vives au travail, à la promotion des valeurs essentielles qui bâtissent les sociétés fortes et solides.

Abordant, le chapitre des élections à venir, les municipales et régionales, il a exhorté l'assistance à des élections apaisées « (... ) Qu'à partir de cette élection, que la fraternité et la tolérance l'emportent sur la passion et la violence, parce qu'à l'issue de cette élection, les liens familiaux doivent être toujours préservés » a-t-il fait savoir. Par ailleurs, il a salué les résultats satisfaisants enregistrés, dans le département, dans les différents domaines d'activités. Ainsi que les efforts déjà accomplis, par le gouvernement ivoirien dans l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, en matière de dialogue politique et de cohésion sociale.