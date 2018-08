Sénégal: La FAO appelle à promouvoir les femmes autochtones dans les instances de décision

Thiès, Dakar et Saint-Louis sont-elles respectivement des régions où les enfants… Plus »

Selon lui, les femmes autochtones ne font pas partie des politiques et des processus de prise de décision affectant leurs vies, tandis que les politiques de protection sociale échouent à intégrer leurs visions et besoins.

"Les femmes autochtones élèvent du bétail, pratiquent l'agriculture, pêchent et chassent afin de nourrir leurs communautés. Elles sont également considérées comme les gardiennes des semences et des plantes médicinales", a-t-il fait valoir.

"Les peuples autochtones sont les gardiens de la biodiversité mondiale. Ce sont les défenseurs des terres et territoires dont ils s'occupent pour les générations futures. Pourtant, trop souvent, les droits collectifs des populations autochtones sur leurs terres ancestrales, leurs territoires et leurs ressources ne sont pas respectés", a souligné Graziano Da Silva.

"Nous appelons les pays à défendre les femmes autochtones et à leur garantir une place au sein des procédés de décisions politiques. Sans elles, nous ne pouvons réaliser l'Objectif Faim Zéro et nous ne pouvons pas parvenir à un développement durable", a-t-il indiqué dans une déclaration publiée à la veille de la célébration de la Journée mondiale dédiée aux populations autochtones.

