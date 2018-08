Sénégal: Le photographe Mama Casset honoré à Madrid

Thiès, Dakar et Saint-Louis sont-elles respectivement des régions où les enfants… Plus »

L'exposition au Círculo de Bellas Artes est organisée par la fondation Ankaria, qui encourage la création artistique nationale et internationale. Elle a initié cette année un programme de résidences pour les artistes sénégalais et espagnols.

Elle relève que "l'originalité et la rareté de ces images ont convaincu les trois cocommissaires d'exposition, également auteurs aux éditions Revue noire, Pascal Martin Saint Leon, Jean Loup Pivin et Frédérique Chapuis".

"Jusqu'à fin août, un monde sous occupation coloniale se révèle en noir et blanc, des membres de famille en tenue des grands jours aux rues dakaroises et saint-louisiennes que l'on imagine imprégnées de tchouraï, l'encens à base de plantes préparé par les femmes sénégalaises. Une trentaine de tirages - quatorze prise en intérieur, le reste en extérieur - viennent d'un photographe anonyme actif de 1915 à 1925", souligne la publication.

