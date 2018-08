Sénégal: L'Est, le Sud et le Centre sous la pluie et les orages

Dakar — La journée de ce mercredi sera marquée par des pluies et orages d'intensité variable sur les localités Est (Bakel, Kidira, Tambacounda et Kédougou), annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Les prévisionnistes indiquent que ces systèmes pluvio-orageux vont, par la suite, évoluer vers le Sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda) et le Centre (Kaffrine, Kaolack, Fatick, et probablement Mbour, Thiès et environs).

Ils devraient ensuite s'étendre au Centre-nord (Diourbel, Linguère et environs) en fin de soirée et dans la matinée.

Selon la météo, "cette instabilité persistera dans la journée de jeudi sur l'ensemble du pays où des activités pluvio-orageuses se manifesteront par endroits".

Dans les heures qui suivront, "les pluies se limiteront sur les localités Sud et Centre-est du pays, laissant le reste du territoire sous un ciel passagèrement nuageux".

Concernant les températures attendues pour les prochaines 24 heures, les prévisionnistes tablent sur un maintien de la chaleur humide sur les localités Nord-est du pays où les pics avoisineront 35° à 37°C.

Ailleurs, le temps sera moins chaud, avec des visibilités qui seront généralement bonnes.