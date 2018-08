Sénégal: Les agences de la Banque islamique du Sénégal non fonctionnelles durant toute la journée d'aujourd'hui....

Thiès, Dakar et Saint-Louis sont-elles respectivement des régions où les enfants… Plus »

En tout état de cause, ce genre de situation qui touche la banque islamique n'est pas des meilleurs dans un contexte où la finance islamique est en train de prendre son envol au Sénégal et en zone UMOA.

Et de se demander : « On ne peut pas prétendre à l'émergence sans atteindre un taux de bancarisation critique signe d'un niveau d'épargne capable de financer l'économie de nos pays ».

« Tu parts de ton domicile pour espérer régler un problème pressant et urgent mais arriver à la banque, non seulement les portes sont fermées mais tu n'as même pas d'interlocuteur pour te donner des explications », lance amèrement ce client. Pouvez-vous imaginer ce qui va se passer si une telle situation se reproduit à la veille de la tabaski ?

