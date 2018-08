Sénégal: Fatou Quinet Dieng, nouvelle Directrice Générale d'AMSA VIE et IARD

Thiès, Dakar et Saint-Louis sont-elles respectivement des régions où les enfants… Plus »

Le DG AMSA IARD sortant est un ancien pensionnaire de TIGO et de Teylium de Yerim Sow et des 4C. La nouvelle promue Mme Fatou Quinet Dieng est titulaire d'un MBA à la prestigieuse École Nationale des Assurances de Paris (ENAP). Elle occupait déjà le fauteuil de DG AMSA VIE. Elle prend le poste de DG AMSA IARD pour plus de synergies entre les deux sociétés, nous a confié une source autorisée. Mme Fatou DIENG a effectué toute sa carrière chez AGS et AMSA ASSURANCES. Sous l'œil vigilant d'un dinosaure du secteur, l'ivoirien François BAKOU, PDG de CFOA HOLDING des AMSA ASSURANCES.

Le mandat de Lamine Diagne, qui tenait le gouvernail de la société AMSA IARD jusque là n'a pas été renouvelé. La nouvelle promue se nomme Fatou Quinet DIENG, qui cumule désormais ses fonctions de DG de AMSA VIE avec celles de nouvelle patronne de AMSA IARD. Mission principale : apporter plus d'oxygène et de synergies entre les deux sociétés. Exclusif.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.