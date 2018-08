Cote d'Ivoire: Cohésion Sociale/Amnistie - Un "véritable coup d'accélérateur au processus de consolidation de la paix", selon Mariatou Koné

Cette action fait suite aux nombreuses actions entreprises dès sa prise de fonction en 2011 et qui ont porté essentiellement sur la création d'institutions et programmes notamment le Programme national de cohésion sociale (PNCS) suivie de la mise en place d'une stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale, le démarrage du processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, de 1990 à 2011 ; l'instauration d'un dialogue politique avec les partis de l'opposition ; la création d'un Ministère en charge de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l'Indemnisation des Victimes dirigé par le Professeur Mariatou Koné, la prise de mesures pour un retour durable des ivoiriens en exil.

Dans son message à la Nation, le Président Alassane Ouattara a annoncé l'amnistie de 800 personnes dont des leaders de l'ex-parti au pouvoir, le Front Populaire Ivoirien. Au nombre de ceux-ci, l'ex-Première Dame Simone Ehivet Gbagbo, l'ex-Ministre de la Défense Moïse Lida Kouassi, l'ex-Ministre de la Construction et de l'Urbanisme Assoa Adou, Kamaraté Souleymane dit Soul to Soul, un proche du Président de l'Assemblée Nationale Guillaume Soro, bénéficient aussi de cette grâce du Chef de l'Etat.

« C'est un véritable coup d'accélérateur qu'il vient de donner au processus de consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale en Côte d'ivoire » s'est félicitée la Ministre. La consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale constituent des priorités pour le chef de l'état ; elles sont au cœur de l'action gouvernementale.

La Ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, le Professeur Mariatou Koné, tout en saluant les mesures prises par le Président de la république, son excellence Monsieur Alassane Ouattara voudrait le remercier et le féliciter pour cet acte de haute portée.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.