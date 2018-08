Congo-Kinshasa: Virus d'Ebola - quarante-trois cas de fièvre hémorragique rapportés

Les premières investigations des équipes de surveillance révèlent que des décès communautaires (cas probables) ainsi que des cas suspects et confirmés sont apparus dans sept zones de santé dont cinq dans la province du Nord-Kivu et deux dans la province voisine de l'Ituri.

Depuis la déclaration de cette nouvelle épidémie, plusieurs équipes d'intervention rapide du ministère de la Santé ont été envoyées dans la ville de Béni et la zone de santé de Mangina, épicentre de la maladie, pour organiser la riposte. Le cas qui a alerté les autorités sanitaires provinciales est celui d'une femme de 65 ans, vivant à Mangina, qui avait été hospitalisée au Centre de santé de référence de cette localité, quelques jours avant d'être déchargée mi-juillet. Elle est décédée chez elle quelques jours plus tard. Après son enterrement non-sécurisé, les membres de sa famille ont commencé à présenter les mêmes symptômes et sept d'entre eux sont décédés.

Dans le cadre de la riposte, une campagne de vaccination ciblée a démarré depuis le 7 août. Elle concerne tous les prestataires de soins de première ligne et les contacts des contacts. Rappelons que dès la déclaration de cette nouvelle épidémie dans la province du Nord-Kivu, le 1er août, l'Institut national de recherche biomédicale a procédé au séquençage complet du génome du virus responsable afin de déterminer s'il était lié au virus ayant causé l'épidémie précédente, survenue quelques mois plus tôt dans la province de l'Equateur. Bien que les deux virus ayant causé les épidémies de cette année appartiennent à l'espèce Ebola Zaïre, les résultats du séquençage ont confirmé que leurs souches sont complètement différentes.

