Algérie: Ligue 1 (1e j) - Le tenant à l'épreuve du NAHD, les promus pour impressionner d'entrée

Enfin, l'USM Alger entamera la saison à domicile et devant son public face au DRB Tadjenanet, ce dernier enchaînant sa quatrième saison parmi l'élite. Même si les "Rouge et Noir" partiront favoris sur le papier, les visiteurs tenteront de déjouer les pronostics, comme ils l'avaient fait lors du précédent exercice au stade Omar-Hamadi (1-1).

Les "Hamraoua" partiront largement favoris dans cette journée inaugurale, à moins que les "Criquets jaunes" ne réservent une surprise, eux qui ont mis le paquet pour engager plusieurs éléments dont le gardien de but Faouzi Chaouchi et le milieu de terrain Abdallah El-Mouedene, en provenance du MCA.

Les joueurs de l'AS Aïn M'lila effectueront leur retour parmi l'élite en foulant la pelouse synthétique du 20-Août-1955 d'Alger, après 16 ans à végéter dans les différents paliers inférieurs. La formation de l'Est, dirigée par Lakhdar Adjali, sera opposée à une équipe du CR Belouizdad où rien ne va plus, elle qui a déjà consommé trois techniciens durant l'intersaison avant d'engager Si Tahar Chérif El-Ouazzani. Un éventuel faux-pas du Chabab pourrait compliquer davantage la situation du club algérois.

Toujours sous la conduite de l'entraîneur Abdelkader Amrani, la formation constantinoise débutera face à un gros morceau : le NAHD, 3e au classement final de la saison 2017-2018 et considéré comme l'une des équipes les plus solides de l'élite.

- Le coup de starter du championnat de Ligue 1 2018-2019 de football sera donné ce week-end avec à l'affiche le match entre le champion sortant le CS Constantine et le NA Husseïn-Dey, alors que les promus aspirent à impressionner dès cette première journée prévue vendredi, samedi et mardi.

