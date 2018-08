Algérie: Mascara - Installation du nouveau commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale

Mascara — Le commandant régional de la gendarmerie nationale d'Oran, le colonel Triki Mohamed a procédé à l'installation du lieutenant colonel Benzahira Hicham en tant que nouveau commandant du groupement territorial de Mascara, a-t-on appris mercredi du commandement de ce groupement territorial.

Le nouveau commandant du groupement territorial de Mascara a été installé lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté, mardi soir des autorités civiles et militaires de la wilaya en marge de la visite de travail du commandant régional de la gendarmerie nationale de ce corps, qui a ciblé différentes unités et structures de la gendarmerie nationale dans la wilaya de Mascara.

Le colonel Triki Mohamed a, lors d'une rencontre avec les chefs d'unités de la gendarmerie nationale de la wilaya et après avoir suivi un exposé et des explications sur les activités de la gendarmerie nationale dans la wilaya de Mascara, insisté sur davantage d'efforts et l'intensification des activités visant la protection des personnes et des biens, la préservation de l'ordre public et la prévention contre les accidents de la circulation par un déploiement sur le terrain en l'utilisation de tous les moyens mis en place par le haut commandement de la gendarmerie nationale.

Le même responsable a exhorté à intensifier les efforts de lutte contre la contrebande et l'émigration clandestine en coordination avec tous les partenaires (autorités militaires, sécuritaires, administratives et judiciaires) au service du pays et du citoyen comme objectif commun à tous. Le nouveau commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale à Mascara s'est engagé à fournir tous les efforts, à être à la hauteur de la confiance placée en lui par le haut commandement de la gendarmerie nationale, à mettre sa compétences professionnelle et intellectuelle et son expérience au service du pays et des citoyens et à appliquer des lois de la République.