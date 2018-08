Angola: Le gouverneur Kiteculo travaille à Cacolo

Cacolo — L'état actuel de dégradation des sections qui relient les municipalités de Alto Chicapa, Cucumbi et Xassengue (Lunda Sul) et certains projets sociaux en cours d'exécution et paralysés font partie d'entre autres thèmes qui seront analysés et débattus durant la visite de 72 heures du gouverneur de la province, Ernesto Kiteculo, à partir de ce mercredi, à la municipalité de Cacolo, à 145 kilomètres au nord-est de la ville de Saurimo.

Fait aussi partie du programme du gouvernant, accompagné des directeurs des bureaux de l'Agriculture, de la Construction et des Travaux Publics, de l"Education, l'Environnement et services communautaires, la santé, la culture et le tourisme, des réunions d'écoute avec les communautés pour connaître les principaux problèmes qui affligent les populations.

Cette municipalité a 30.524 habitants, distribués par les communes de Cacolo, Alto Chicapa, Xassengue et Cucumbi, selon les données préliminaires du recensement de la population et de logement, réalisé mai 2014.

Elle a des potentialités pour la production de maïs, les haricots, les arachides, les patates douces, le manioc et les légumes, où la population est en grande partie de l'ethnicité Cokwe et la langue nationale la plus parlée est cokwe.