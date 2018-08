Angola/Biélorussie - Partenariat militaire stratégique en discussion

Sans accès à la mer, la Biélorussie est un pays situé en Europe de l'Est, et fait frontière avec la Russie (Nord-est), l'Ukraine (sud), la Pologne (Ouest, la Lituanie et la Lettonie (nord.est). Sa capitale est Minsk.

Ce pays de l'Est de l'Europe est une référence mondiale dans la production des équipements lourds, du fromage et l'huile de table.

Selon le chef de mission biélorusse, diverses questions ont été abordées notamment la création des lignes de montage, la réparation et maintenance des matériels militaires et du système de défense anti-aérien.

L'Angola s'est fait représenter par le secrétaire d'Etat aux ressources matérielles et infrastructures, le lieutenant général Afonso Carlos Neto, et du côté de la Biélorussie, le Président du Comité Etatique militaire-industriel, le major-général Oleg Dvigalev

