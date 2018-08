Angola: Le Médiateur de Justice demande des synergies pour lutter contre les crimes environnementaux

Luanda — Le médiateur de Justice de l'Angola, Ferreira Pinto, a appelé mercredi à Luanda à la nécessité de combiner les synergies scientifiques et techniques avec les défis mondiaux de la conservation de la biodiversité.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur la «Méthodologie d'évaluation institutionnelle du consortium international sur le combat aux crimes contre la faune et des forêts (ICCWC) en Angola», le médiateur de justice a déclaré que l'union des synergies contribue à la promotion des politiques et stratégies pour faire face au braconnage, au commerce et à l'exploitation des espèces en voie d'extinction ou vulnérables, ainsi qu'à la dégradation des écosystèmes.

Ferreira Pinto a souligné que le Gouvernement angolais, pour aligner l'ordre du jour des Nations Unies, a créé le Plan de développement national 2018-2022, dans lequel le secteur de l'environnement met l'accent sur la conservation de la biodiversité comme l'un des objectifs et des actions prioritaires.

«L'Angola en tant qu'Etat indépendant et souverain a l'obligation d'adopter des mesures et des stratégies pour assurer la protection, la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité avec un grand potentiel d'espèces endémiques dans les différents écosystèmes », a-t-il souligné.

Par ailleurs, les crimes contre l'environnement ont récemment fait l'objet d'une attention mondiale, en particulier ceux motivés par les espèces sauvages, ainsi que par la pollution et la contamination marine, qui s'intensifient et dégradent l'environnement.

L'événement, parrainé par le ministère de l'Environnement, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Bureau des Nations Unies contre la drogue et les crimes (ONUDC), a été destiné aux représentants des organisations gouvernementales et non gouvernementales impliquées dans l'application de la mise en œuvre de la loi de crimes contre les espèces sauvages.

Le but de l'événement était la présentation des outils de l'ICCWC IF et l'évaluation explicite de la législation actuelle sur la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts et à la situation de l'application de la loi.