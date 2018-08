Angola: La Commission technique de la santé des maladies endémiques à Cacuaco

Luanda — La Commission technique de Luanda de lutte contre les endémies a son attention tournée vers la municipalité de Cacuaco, en particulier la commune Belo Monte, où, depuis mardi, une équipe multisectorielle qui étudie l'eau consommée par la population et sensibilise sur les mesures de prévention du choléra et du paludisme, en distribuant des brochures et en organisant des conférences.

Parlant à l'Angop, la directrice du bureau provincial de la santé de Luanda, Rosa Bessa, a dit que, comme d'habitude, la réunion technique provinciale a eu lieu mardi à Cacuaco, pour analyser la situation du paludisme, du choléra et d'autres préoccupations à Luanda.

Dirigée par elle-même, en tant que coordinatrice de l'équipe, Rosa Bessa a déclaré qu'à l'heure actuelle, la Commission Interministérielle et le gouvernorat provincial de Luanda sont ensemble dans cette entreprise contre le choléra, car Luanda a notifié de mai à ce jour, 86 personnes souffrant de diarrhée et des vomissements, dont 12 cas confirmés en laboratoire et six décès survenus au début, soit un ménage.

Elle a ajouté que la réunion, étant une orientation du gouverneur Adriano Mendes de Carvalho, à la lumière du plan de la Commission Interministérielle, s'est déroulée en présence de l'administrateur de Cacuaco, Augusto José, qui a exprimé sa volonté de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour éradiquer le choléra de la municipalité.

Le choléra est une maladie de transmission fécale-orale qui infecte l'intestin grêle causée par Vibrio cholerae, ayant des symptômes tels que des vomissements et la diarrhée qui peuvent être excessifs, pouvant causer la déshydratation et la mort de la personne infectée.

« La municipalité de Talatona est sous notre contrôle, mais pour le moment nous sommes à Cacuaco, principalement à Belo Monte et Kilunda où il y a un étang que la population consomme de l'eau, pour interrompre la chaîne de transmission», a-t-il indiqué.

Toutefois, si une personne souffre de diarrhée et de vomissements, elle devrait commencer à s'hydrater à la maison, même si cela ne suffit pas, et se déplacer dans un centre de santé à proximité pour se soigner.

La responsable a également appelé à la nécessité de renforcer les précautions à la maison, en ne consommant que de l'eau bouillie ou désinfectée avec l'eau de Javel, laver les mains après avoir utilisé la salle de bains et les aliments crus.

Rosa Bessa remercie les techniciens qui travaillent sur le terrain pour leur dévouement et engagement, exhortant un service humanisé, avec des conseils sur le renforcement de l'hygiène individuelle et de l'environnement aux populations.