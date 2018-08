Ile Maurice: Escroquerie alléguée - Pour Prakash Boolell, la poursuite n'a pas appelé tous les témoins

Cette affaire remonte à mai 2012. Moojmil Dookhy soutient que Prakash Boolell lui aurait fait croire que la State Bank of Mauritius était d'accord pour lui payer Rs 12,7 millions dans le cadre d'une réclamation. Il explique avoir rencontré l'accusé au siège de la banque et ce dernier, dit-il, lui aurait même présenté un document présentant un faux-entête de la Cour suprême.

Un avis que ne partage pas Me Denis Mootoo, du bureau du Directeur des poursuites publiques, assisté de Me Pamela Veerabadren. Il a fait valoir qu'il incombe à la poursuite de décider du témoin qu'elle compte appeler à la barre.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.