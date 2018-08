Congo-Kinshasa: Virus Ébola - quarante-trois cas de fièvre hémorragique rapportés

La France se félicite de la non-candidature du président congolais. De source diplomatique, on salue une… Plus »

Les premières investigations des équipes de surveillance révèlent que des décès communautaires (cas probables) ainsi que des cas suspects et confirmés sont apparus dans sept zones de santé dont cinq dans la province du Nord-Kivu et deux dans la province voisine de l'Ituri.

Le bulletin du ministère de la Santé publique note que quarante-six cas sont en cours d'investigation. Deux décès ont été confirmés dont l'un à Beni et l'autre dans la zone de santé de Mabalako. Dans le cadre de la riposte, une campagne de vaccination ciblée a démarré depuis le 7 août. Elle concerne tous les prestataires de soins de première ligne et les contacts des contacts.

