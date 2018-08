Congo-Kinshasa: Vaccination contre Ebola lancée près de Béni en RDC

La France se félicite de la non-candidature du président congolais. De source diplomatique, on salue une… Plus »

Mais les professionnels s'inquiètent pour les jours et les semaines à venir. "Nous devons encore voir comment la sécurité sera assurée une fois que nous essaierons de sortir de Béni et Mangina, deux villes où nous pouvons nous déplacer pour le moment. Mais si nous nous éloignons, nous devrons peut-être faire face à des problèmes de sécurité", raconte Tarik Jasarevic. Le Nord-Kivu fait face à la présence de groupes armés. "Clairement, notre problème concerne l'accès. Pourrons-nous accéder là où nous devons aller une fois que nous aurons commencé le travail épidémiologique d'enquête sur le virus, là où des personnes ont pu être infectées ?", interroge-t-il.

Selon le ministère de la Santé, le stock des vaccins est disponible au dépôt central de Kinshasa avec 3.220 doses qui seront déployées dans les zones touchées. La vaccination cible les personnes ayant été testées positives au virus et leurs contacts, ainsi que les personnels de santé. "Le vaccin d'Ebola vise à protéger les personnes à haut risque", explique le porte-parole de l'OMS Tarik Jasarevic. "La vaccination ne remplace pas toutes les autres mesures nécessaires, c'est-à-dire la recherche des personnes qui ont été en contact, mais aussi la capacité de laboratoire, avoir des enterrements sécurisés et des équipes épidémiologiques."

La vaccination contre le virus d'Ebola a été lancée ce mercredi dans l'est de la République démocratique du Congo, près de la ville de Béni, alors que neuf décès ont été enregistrés dans la province du Nord-Kivu. "Douze équipes de vaccinateurs seront déployées dans les différentes zones touchées", a précisé le ministère de la Santé congolais. Au total, 43 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola, dont seize confirmées, ont été signalées dans l'est de la RDC depuis le début de la nouvelle épidémie qui s'est déclarée le 1er août, la dixième dans le pays.

