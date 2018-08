Burkina Faso: Financement des entreprises

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) organise depuis mi-juillet, une caravane d'appui-conseil aux entreprises dont la clôture a eu lieu, le mercredi 8 août 2018, à Ouagadougou, dans la région du Centre. Rencontres B to B, consultations juridiques, échanges avec le fisc, communications sur les services de promotion et de financement des entreprises sont les activités inscrites dans la tournée de la CCI-BF.

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) veut assurer un accompagnement rapproché aux opérateurs économiques locaux. A cet effet, elle organise depuis le 17 juillet 2018, une caravane d'appui aux entreprises dans les 13 régions du Burkina Faso.

Le bouclage de cette tournée a eu lieu dans la région du Centre, le 8 juillet 2018, à Ouagadougou.

Selon le vice-président de la Chambre consulaire régionale du Centre, Moussa Traoré, cette initiative de la CCI-BF s'inscrit dans une nouvelle dynamique d'offres de service de proximité aux opérateurs économiques dans toutes les régions du Burkina Faso.

Au cours de cette journée de sensibilisation, les acteurs économiques et les élus consulaires de la région du Centre auront droit à des consultations juridiques offertes par l'Ordre des avocats, des échanges avec l'administration fiscale, a précisé M. Traoré. Ils bénéficieront également, a-t-il ajouté, des rencontres B to B et des communications sur les opportunités de financement et d'accompagnement offertes par les partenaires de la chambre du commerce.

Le président de la Chambre consulaire régionale du Centre, Hamidou Ouédraogo, a, pour sa part, salué la tenue de cette activité dans son ressort territorial. Car, a-t-il indiqué, la caravane permet d'instaurer un climat de confiance et de riches échanges entre le fisc, les structures d'appuis-conseils et de financement des entreprises et les acteurs économiques.

Un bilan « positif »

Dans la même lancée, le gouverneur du Centre, Sibiri Ouédraogo, a souligné l'importance de cet exercice d'appui-conseils aux opérateurs économiques de sa région. Pour M. Ouédraogo, le développement de toute région, quelle que soit sa dimension, passe nécessairement par une économie locale performante, qui ne peut se réaliser sans des acteurs économiques bien outillés.

Faisant le bilan de cette caravane d'appui aux entreprises, le représentant de la CCI-BF, Tinto Boureima, a indiqué qu'il est « plus que positif », au regard de l'engouement et de l'adhésion des acteurs du secteur privé des régions à l'initiative.

A l'en croire, la principale préoccupation posée par les hommes d'affaires du niveau local reste l'éternelle question du financement mais aussi de l'accès à l'information sur les opportunités d'accompagnement. A l'issue de cette première expérience au niveau régional, la chambre du commerce envisage la rééditer au niveau des 45 provinces.