Cote d'Ivoire: Libération de Simone Gbagbo - Les eaux de la lagune Ebrié retrouveront-elles définitivement leur calme ?

Reste maintenant à espérer qu'il ira jusqu'au bout de sa logique en larguant les amarres en 2020. On attend de voir. Car, d'autres chefs d'Etat, avant lui, l'ont promis, pour finalement commencer à rétropédaler à travers des réformes politiques et constitutionnelles.

Du reste, pour passer la main à une autre génération, comme le souhaite ADO, cela doit se faire dans la paix au risque que les héritiers se retrouvent plus tard groggy des turpitudes de leurs devanciers. En tout cas, en un mot comme en mille, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'avec ce discours, le président ADO est en phase avec les attentes des Ivoiriens.

Cela dit, il n'est donc jamais tard de bien faire. C'est le moins que l'on puisse dire. Car, avec tout ce qu'elle a vécu en 2010-2011, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'une nouvelle crise post-électorale qui pourrait davantage fragiliser son unité et sa cohésion nationales.

Mais la réconciliation nationale n'ayant pas de prix, aucun sacrifice n'est de trop. Comparaison n'est pas raison certes, mais, le Rwanda de Paul Kagame, quoique l'on puisse en dire, n'aurait pas atteint ce niveau de prospérité et de stabilité si après le massacre d'avril 1994, les uns et les autres n'avaient pas accepté de se pardonner et de se donner la main.

C'est le cas, par exemple, de ce dernier rapport de l'Union européenne (UE) qui relève une longue litanie de points négatifs et inquiétants en rapport avec la gouvernance politique et économique du pays.

C'est Dame rumeur qui l'avait annoncé dans les gargotes et autres bistrots d'Abidjan. Mais c'est désormais officiel. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, est désormais libre de ses mouvements. Elle regagné, hier, 8 août 2018, sa famille sous les hourras et les acclamations de ses partisans sortis nombreux pour la circonstance.

