Congo-Kinshasa: Présidentielle - Emmanuel Ramazani Shadary candidat du FCC

A quelques heures seulement de la fin du dépôt des candidatures à la Centrale électorale, Joseph Kabila a finalement levé le voile sur son potentiel successeur à la magistrature suprême, en désignant son dauphin en la personne de l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel secrétaire permanent du parti au pouvoir.

Fini le suspense. Joseph Kabila ne sera pas candidat à sa propre succession à la présidentielle de décembre prochain. C'est en tout cas ce qu'il faut retenir après la désignation, ce 8 août, de l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadary, comme candidat unique du Front commun pour le Congo (FCC) à cette élection. Un choix qui découle d'une séance-marathon de près de deux heures qui a réuni autour de Joseph Kabila, à sa ferme à Kingakati, toutes les composantes du FCC, la grande coalition électorale et politique dont il est l'autorité morale.

Après discussions et échanges autour de son potentiel successeur et après évaluation des différentes propositions qui lui ont été transmises par les partis et regroupements politiques affiliés à la plate-forme, Joseph Kabila a tranché en portant son choix sur Emmanuel Ramazani Shadary. Ce dernier aura la lourde tâche de porter les espérances de cette coalition politique lors du scrutin présidentiel du 23 décembre face aux candidats indépendants et ceux de l'opposition. Avec la renonciation par Joseph Kabila - en fin mandat depuis 2016 - à briguer un troisième mandat, une partie de la crise politique congolaise vient de s'évaporer étant entendu que les opposants et la société civile le soupçonnaient de vouloir rempiler au mépris de la Constitution.

La nouvelle de la désignation d'Emmanuel Shadary comme dauphin de Joseph Kabila a été saluée avec effervescence dans les milieux proches du parti présidentiel. C'est en fanfare que l'oiseau rare tant attendu a effectué ensuite le déplacement de la Céni pour y déposer sa candidature. Une fois encore, Joseph Kabila vient de déjouer les pronostics en jetant son dévolu sur une personnalité dont le nom était à peine cité comme virtuel dauphin et dont le poids politique est souvent relativisé par ses détracteurs.

Emmanuel Shadary, un des fidèles lieutenants de Joseph Kabila, sait qu'il n'a pas droit à l'erreur et qu'il incarne désormais l'espoir de toute une frange de la population congolaise qui croit à la vision pour le Congo dont est porteur le FCC. Reste à savoir si après ce choix, la majorité présidentielle recomposée en FCC restera toujours unie. Le cas de Kin-Kiey Mulumba, cadre de la majorité présidentielle, qui s'est désolidarisé de la plate-forme en postulant, contre toute attente, à la présidentielle devrait plutôt interpeller.

Né en 1960, Emmanuel Ramazani Shadary est député élu de la circonscription de Kabambare (2006 et 2011) dans la province du Maniema. Il exerce actuellement les fonctions de secrétaire permanent du PPRD, le parti présidentiel. Auparavant, il a dirigé le groupe parlementaire PPRD avant d'assumer les fonctions de coordonnateur de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Marié et père de huit enfants, il est détenteur d'un diplôme d'études spéciales en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et d'un bac+5 en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi.