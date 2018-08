Cote d'Ivoire: « YAYE festival » - Une brasserie réaffirme son soutien à la promotion de la culture ivoirienne

«Par notre présence, nous entendons réaffirmer ainsi notre engagement à accompagner toutes les initiatives visant à la promotion de la culture ivoirienne dans sa globalité et entendons permettre aux festivaliers à partager des moments de gaité et de convivialité autour de leurs boissons préférées produites par l'entreprise », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de clôture du « YAYE festival. »

Pendant environ six (6) jours, danses, musiques, gastronomie, richesse vestimentaire, parures et ornements ont émaillé le festival des arts et culture de Lôdjoukrou de Dabou. Le terroir du peuple Lôdjoukrou, tout comme son riche patrimoine culturel également était en attraction.

La 2ème édition du « YAYE festival » placé sous le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et également sous le thème "Culture et développement local" a connu son apothéose le 4 août 2018.

