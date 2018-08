Afrique: Hamad Kalkaba Malboum - «Tirer les leçons d'Asaba» 2018 pour Oran 2020

La Confédération africaine de football (CAF) a suspendu sept arbitres et un instructeur technique… Plus »

Dans un mois, il y a la Coupe continentale 2018 à Ostrava en République tchèque, les 8 et 9 septembre, durant laquelle des équipes représentent chaque continent vont s'affronter. L'Afrique vous parait-elle en mesure de finir en tête du classement, devant les Amériques et l'Europe notamment ?

Au sein de la jeune population de Côte d'Ivoire, il y a sûrement d'autres talents de ce niveau. Il faut les identifier. L'intérêt d'une telle compétition, c'est qu'elle entraîne souvent un programme de détection généralisée des jeunes talents, dans les écoles par exemple, avec pour but d'inscrire des athlètes dans toutes les épreuves. Et c'est souvent comme ça qu'on commence à avoir des résultats.

Enfin, nous allons tirer les leçons d'Asaba pour être plus réguliers, plus proches des exigences des athlètes et pour prendre mieux en compte leurs situations.

C'était dû à la fois à des circonstances indépendantes de la volonté de la Confédération africaine d'athlétisme et à celle des organisateurs. Selon ces derniers, ces problèmes étaient dus d'une part à la situation météorologique et d'autre part à un manque d'informations adressées aux délégations arrivées à Lagos.

