Burkina Faso: «Star kids» - Le concours de chant exclusivement dédié aux enfants

Peuvent participer à "Star kids", les enfants dont l'âge est compris entre 6 et 17 ans. Une telle compétition selon la promotrice Jordana Brouta Foppa permettrait aux enfants en période de fin d'année de s'amuser et de s'exprimer à travers le chant dans la bonne humeur et dans une ambiance très festive.

« Star kids est un concours artistique qui engage la tranche d'âge de 6 à 17 et cette année il s'agit de mettre en exergue le chant.

On va utiliser le chant pour éveiller les enfants à la période de noël et également leur apporter notre soutien » a-t-elle déclaré. L'événement sera une occasion de récolter des dons qui seront ensuite remis à des familles démunies préalablement identifiées par un comité.

Pour cette 1re édition, il y aura le casting, les auditions, les battles, la demi-finale, la finale et enfin la remise des dons aux enfants démunis.

Ces différentes étapes se dérouleront du 15 septembre au 23 décembre 2018 et la première émission est prévue pour le samedi 3 novembre 2018 à la RTB après le journal télévisé de 20 heures. Seront acceptés à cette compétition : les enfants ayant une autorisation parentale.

Les candidats seront jugés sur la base de la justesse de la voix et de la présence scénique. Selon Jules Manga, professeur de musique,

« Nous jugerons d'abord la voix mais s'il y a un enfant qui joue à un instrument de musique c'est un plus et cela jouera sur le critère de sélection. Le jury ajoutera plus de point à l'enfant qui jouera à un instrument en plus par rapport à celui qui chante seulement ».

4 enfants seront retenus pour la finale et le gagnant de cette édition repartira avec la somme d'un million de FCFA en sus d'éventuels lots de sponsors.

Les autres finalistes ne repartiront pas bredouilles selon la promotrice. Les inscriptions ont déjà commencé et elles se font sur le site web de MA'NATHAN communication.