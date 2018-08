Sénégal: Ouverture du procès de l'affaire Ndeye Coumba Diop, jeune fille battue

Le visage tuméfié, le corps en sang, battue à coup de fils électriques, la vidéo du calvaire de Ndeye Coumba Diop est publiée fin juillet sur Facebook. Des milliers de réactions en quelques minutes et une affaire qui fait la Une de la presse. Pour Oumy Regina Sambou, membre des Ladies Club, un groupe de femmes très actif sur le réseau social, c'est une façon de dire non à la banalisation de la violence : « Il y a une véritable mobilisation pour dénoncer ça. La parole se libère. Après on se dit qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne suffit pas d'arriver à ce que son mari paye pour l'avoir battu, mais il suffit de faire en sorte que ce genre de truc n'arrive plus ».

