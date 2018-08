Cote d'Ivoire: Anrmp - Coulibaly Non Karna passe le flambeau à Coulibaly Yacouba

Un siège en propre bâti sur une superficie de 2000 m2 ; 8 472 personnes formées ; plus de 16 mille documents édités dans la collection Anrmp et distribués ; 178 séminaires et conférences organisés ; 240 décisions rendues ; l'exclusion de 38 entreprises reconnues coupables de manœuvres frauduleuses pour deux ans de toute participation aux marchés publics ; un site internet qui enregistre à ce jour 4 millions de visiteurs ; la réalisation et la publication de 6 audits des structures de l'État et de trois études ; des appuis en matériels aux acteurs du système des marchés publics pour accroître leur efficacité ; la construction des directions régionales des marchés publics de Bouaké et Korhogo.

Telles sont entre autres les réalisations tangibles inscrites au bilan du premier conseil de l'Autorité de régulation des marchés publics, présidé par Coulibaly Non Karna.

Hier, un nouveau conseil de 12 membres, présidé par Coulibaly Yacouba Penagnaba, jusque-là directeur du patrimoine de l'État et ancien directeur des marchés publics, a été installé par le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Patrick Achi. La cérémonie de passation de charges s'est déroulée au siège de l'Anrmp, à la Riviera.

Après un bilan sommaire de sa gouvernance, Koulibaly Non Karna et son équipe ont reçu les félicitations du ministre Achi Patrick.

« Le plus important, c'est d'avoir participé, à certains moments de sa vie, à la réalisation de quelque chose de grand. Et ce qui est davantage noble, c'est d'avoir lui-même appelé de tous ses vœux au renouvèlement du conseil depuis la fin de son mandat », a-t-il déclaré à l'endroit de Koulibaly Non Karna.

« Pour avoir été pendant quelques mois la tutelle de l'Anrmp, je peux témoigner qu'à aucun moment je n'ai reçu de plainte concernant les jugements qui ont été rendus par l'institution sous votre conduite », a-t-il ajouté.

Félicitant son prédécesseur pour son immense héritage, Coulibaly Yacouba Penagnaba a promis de le pérenniser et de l'enrichir. « Les défis d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier.

Il va donc falloir apporter un dynamisme nouveaux », a-t-il déclaré. Dans cette optique, il a demandé au conseil sortant de faire bénéficier les entrants de leur expérience. Le ministre Patrick Achi a promis son soutien au successeur de Coulibaly Non Karna.

Le Conseil de l'Anrmp et son président ont un mandat de 3 ans renouvelable une fois.