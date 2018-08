Congo-Kinshasa: La France salue la décision de Kabila

Une communauté internationale qui avait de plus en plus de mal à se faire entendre ces derniers mois. Voilà pourquoi cette dernière a choisi de jouer une autre carte en début d'année, celle de la pression régionale.

Pour tenter de faire entendre raison au président congolais, les États-Unis et l'Union européenne ont eu régulièrement recours à l'arme des sanctions à l'encontre des caciques du régime, les États-Unis menaçaient même ces derniers jours d'étendre ces sanctions à sa famille. Une diplomatie offensive qui suscitait de plus en plus l'hostilité de Kinshasa.

Les États-Unis ont tout fait pour pousser Joseph Kabila à ne pas se porter candidat. Les Américains, aidés dans ce dossier par la Belgique, les Nations unies et l'Union européenne qui n'ont cessé d'appeler au respect de la Constitution et des accords de la Saint-Sylvestre.

La France se félicite de la non-candidature du président congolais. De source diplomatique, on salue une décision assez courageuse du président Kabila de ne pas se représenter. Paris n'a jamais été en première ligne dans ce dossier, la France a préféré agir dans l'ombre et appuyer les acteurs régionaux.

