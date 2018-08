Afrique: Visite discrète du Libyen Khalifa Haftar au Niger

La Confédération africaine de football (CAF) a suspendu sept arbitres et un instructeur technique… Plus »

Le Niger possède une frontière commune avec le sud de la Libye. Cette frontière est traversée par un trafic criminel transfrontalier en tous genres qui fleurit depuis plusieurs années. Trafic qui profite de l'absence de l'Etat libyen et qui avoisine les activités jihadistes dans ce grand Sahara. Les conséquences pour les pays du Sahel et du Sahara ne sont que trop connues.

Khalifa Haftar s'y est rendu à la tête d'une importante délégation militaire. En plus du président, il y a rencontré le chef de l'armée du Niger pour la première fois. Le renforcement de la coopération sécuritaire et les échanges de renseignement entre les deux pays ont été évoqués, et le noyau d'un comité de suivi a été formé.

Les autorités nigériennes sont restées discrètes sur cette visite spéciale et les médias officiels sont restés silencieux sur le sujet. Côté libyen, le site officiel de l'armée nationale libyenne a posté mardi des images et des vidéos sur les rencontres de Niamey. Khalifa Haftar a été reçu au palais présidentiel par le président Issoufou. C'est Ahmed Mohamed, chef de l'armée au Niger, qui était venu à sa rencontre à l'aéroport.

