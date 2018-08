Togo: L'ANPGF apporte une touche particulière via Koamé EDOH

Ces mécanismes et opportunités ont été présentés aux participants par Koamé EDOH, professeur à l'université de Lomé et membre du directoire de la Maison de l'Entrepreneuriat de Lomé.

« Parler des différentes étapes de la création d'entreprises, des opportunités qui existent et des allègements mis en œuvre par l'Etat me semble singulier.

L'agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI (ANPGF) a ténu ce mercredi la 8ème édition du 'Mercredi de l'Entrepreneur' à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) à Lomé. La formation des entrepreneurs es l'objectif de ce rendez-vous mensuel mais avec une touche particulière ce jour.

