Afrique: Certification des aérodromes - Une vingtaine de pays africains à l'école ivoirienne

Pour le directeur général de l'Anac, c'est l'absence de cette volonté politique et le manque d'appuis financiers et techniques observés dans plusieurs Etats africains qui expliquent que le continent soit encore en retard en matière d'aéroports certifiés. Sur un total de 220 aéroports internationaux en Afrique, seulement 53 sont certifiés.

En outre, faut dire que le pays est à fond dans la certification de l'aéroport de Bouaké, deuxième grande ville après Abidjan. « La certification de l'aéroport d'Abidjan a été fait pendant trois ans. Et pendant ces trois années, nous avons eu le temps de parfaire nos outils de certification et la formation de nos certificateurs.

L'atelier qui a été co-organisé par l'Agence fédérale de l'aviation civile américaine plus connue sous son signe anglo-saxon (Faa) et l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire (Anac) entrait dans le cadre de l'appui de la Faa à l'initiative de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour la certification des aérodromes.

