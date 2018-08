Angola: La Corée du Sud projette une nouvelle ère dans la coopération avec l'Angola

Selon le député angolais, la relance des relations vise à créer une base de travail dans le cadre de la formation du personnel et l'échange d'informations pertinentes sur les deux pays en ce qui concerne l'activité parlementaire, et dans le contexte international.

A son tour, le président du Groupe national de suivi des parlements d'Asie et d'Océanie, Sérgio Luther Rescova Joaquim, a dit que la coopération avec la Corée du Sud pourrait relancer les objectifs majeurs de l'échange d'expériences, mais aussi le travail d'ensemble pour promouvoir la coopération législative et de gouvernance.

« Nous avons connu un temps de dictature et nous avions de nombreuses limitations à l'Assemblée (de Corée), mais maintenant nous vivons dans une nouvelle phase d'ouverture et nous voulons contribuer au développement de l'Angola», a-t-il dit.

Le député a reconnu que, comme dans la péninsule coréenne, l'Angola vivait dans un environnement plus démocratique et avec un «grand leadership», faisant allusion au président angolais, João Lourenço.

