Cote d'Ivoire: Béoumi/Municipales 2018 - Yakouba Traoré veut ratisser large pour une victoire éclatante du RHDP, parti unifié

Que chacun se mette au travail. C'est un virage très important pour le Rhdp et pour le président Alassane Ouattara, qui ne veut pas que notre pays retombe dans la violence, le désordre et la mauvaise gouvernance.

Pour sa part, Mamadou Doumbia, conseiller spécial de la secrétaire générale, Kandia Camara, a appelé les cadres et militants du Rhdp à se détourner des problèmes de personne en vue de lever tout obstacle sur la route de la victoire. « Quand un choix est fait, on laisse tomber les problèmes de personne.

Nous devons former un bloc pour offrir une belle victoire au Rhdp », a insisté celui qui a été le leader des jeunes de Béoumi pendant 15 ans et qui entend au poste de maire, travailler à sortir cette ville de sa léthargie.

A l'en croire, cet esprit privilégie les intérêts de Béoumi et du Rhdp. « Aucun sacrifice n'est trop grand pour la victoire du Rhdp et le développement de Béoumi.

« Le parti l'a choisi et il est venu vers moi pour solliciter mon appui. Je m'aligne sur la décision de son choix et je voudrais rassurer tout le monde que je me battrai à ses côtés pour donner la victoire au Rhdp », s'est engagé le doyen Gbendégblé dont Yakouba Traoré s'est félicité de la hauteur de vue.

Puis, il se réjouissait du soutien de l'un de ses adversaires au parrainage du parti unifié. Il s'agit Félix Djéha dit Gbendégblé, qui a salué la démarche du candidat retenu de réunir toutes les intelligences et forces de son parti d'origine dans l'équipe de campagne et celle du futur "commando" du développement de Béoumi.

