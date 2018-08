Cote d'Ivoire: Des artistes expriment leur reconnaissance à Ouattara

La salle Lougah-François du Palais de la culture d'Abidjan-Treichville, a servi de cadre aux artistes pour rendre un hommage au président Alassane Ouattara, le dimanche 5 août 2018.

Les artistes nationaux et internationaux ont célébré le président Alassane Ouattara pour ses actions de bienfaisance à leur égard. Et ce, pour lui témoigner leur reconnaissance pour ses actions de haute portée sociale à l'égard de la communauté culturelle.

Ce concert a vu la participation du célèbre chanteur malien, Salif Kéita. Il a profité de cette opportunité pour dire qu'Alassane Ouattara est une chance pour le développement de la Côte d'Ivoire.

Maurice Kouakou Bandaman, ministre de la Culture et de la francophonie a traduit sa reconnaissance aux artistes de Côte d'Ivoire et ceux de la diaspora, pour la reconnaissance des actes humanistes posés par le président Alassane Ouattara à leur endroit depuis son accession à la magistrature suprême.

Je vous félicite et vous dis merci pour cette cérémonie de reconnaissance relative à toutes les actions du président de la République dont vous bénéficiez. Cette cérémonie est le départ d'autres qui auront lieu dans les jours à venir parce que le monde des artistes ne finira jamais de remercier le premier des Ivoiriens », a-t-il relevé.

Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, par ailleurs représentant du Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, a signifié que le président Alassane Ouattara est un humaniste. « Les actions sociales qu'Alassane Ouattara posent en faveur des couches sociales sont indénombrables.

C'est pourquoi, je salue l'acte de reconnaissance que pose aujourd'hui ( Ndlr dimanche dernier) les artistes et créateurs », a-t-il informé. Outre, la série des allocutions, Noël Dourey, initiateur de la cérémonie et Marie-Rose Guiraud, chorégraphe internationale ont rendu des témoignages émouvants sur ce qu'Alassane Ouattara fait et continue de faire pour le monde des arts et de la culture.

Aussi des distinctions ont- elles été remises au Chef de l'Etat, à Daniel Kablan Duncan, Vice-président de la République, à Amadou Gon Coulibaly, premier ministre, à Amadou Koné, parrain de l'évènement et ministre des transports, à Touré Mamadou, ministre de l'Emploi des jeunes, à Maurice Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, à Ibrahim Ouattara, frère cadet du président de la République et autres.

La partie festive de cette cérémonie d'hommage a été assurée par les artistes tels que Yodé & Siro, Molière, Safarel Obiang, Mawa Traoré, Tnt

Il faut noter que depuis son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara a octroyé une rente viagère aux anciennes gloires des arts et de la culture, favorisé la réhabilitation des salles de cinéma et plusieurs sites culturels sont érigés patrimoine de l'Unesco.