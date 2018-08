Tunisie: Lotfi Bouchnaq au meilleur de sa forme

Ce vote reste un mystère pour de très nombreux analystes et observateurs. Plus »

A signaler que le public a remplacé, à maintes fois, la chorale de la troupe et reprenait magnifiquement et fidèlement les paroles des chansons de l'artiste.

La troupe dirigée par le maestro Abdelhakim Belgaïed a exécuté des mélodies et des airs musicaux d'une manière éloquente et harmonieuse.

La première chanson présentée au début du concert est «Aâjabi» et les autres qui se sont succédé lors de cette soirée sont «Habbitek wetmannitek», «Noughanni linahya», «Ana el arabi», «Khedaâni, khedâani, dhrabni ezzamen oujaâni», «Hadhi ghnaya lihom», «Nessaya», «Ritek ma nâaref win»... , ont suscité les applaudissements nourris du public très enthousiaste qui a applaudi aussi la fameuse chanson à paroles très significatives «Khoudhoul karassi, wa khalloul watan», une chanson fort émouvante et fortement appréciée par l'auditoire.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.