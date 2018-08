Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Samy Badibanga promet de grandes surprises !

La France se félicite de la non-candidature du président congolais. De source diplomatique, on salue une… Plus »

Elu à Kinshasa à Mont-Amba, cet ancien bras droit d'Etienne Tshisekedi avait été toujours à l'écoute des autres. Si sensible aux souffrances et à la misère, le social occupera une place prépondérante dans ses priorités.

Au-delà de crédos et autres promesses fallacieuses, il s'estime capable de remettre les congolais au travail, de relancer réellement la production, d'industrialiser le pays et, surtout, de mieux de redistribuer le revenu national.

Et, pourtant, dès le départ, tous paraissaient frileux. Dans la foulée, Samy Badibanga Ntita, un des tout récents Premiers Ministres honoraires, était là, hier, à la CENI. Tenez ! Sa candidature a été bel et bien déposée. Il n'attend que le go pour dévoiler les détails de son projet de la RD. Congo de demain.

