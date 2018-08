Angola: Le gouvernement cherche à surmonter les embarras que vit le secteur agricole

Luena (Angola) — Le gouvernement cherche actuellement à surmonter les embarras que vivent la culture vivrière et l'agriculture entrepreneuriale, en ce qui concerne les connaissances techniques, l'organisation, les infrastructures d'appui et l'accès aux facteurs de production, a déclaré jeudi, dans la ville de Luena, le ministre d'Etat au Développement Economique et Social, Manuel Nuno Júnior.

Intervenant à l'ouverture du 1er Conseil consultatif du Ministère de l'Agriculture et des Forêts, le ministre a estimé que la culture vivrière était la base de l'agriculture angolaise, car elle était développée par des paysans qui pratiquent un système basé sur l'utilisation de la main d'oeuvre familiale.

Actuellement, la culture vivrière assure 80 pour cent de la production de céréales, 90 pour cent de racines et de tubercules, également 90 pour cent de légumineuses et d'oléagineux produits en Angola, a-t-il ajouté à Luena, chef-lieu de la province de Moxico (est).

D'après Manuel Júnior, l'agriculture entrepreneuriale requière des investissements de moyenne et large dimension tournés vers le marché et l'autosuffisance alimentaire, qui permettent de développer des économies à l'échelle et d'assurer des produits compétitifs de grande qualité et avec un potentiel pour l'exportation.

Présidé par le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Nhunga, le 1er Conseil consultatif, auquel participent des représentants des 18 provinces du pays, se tient sous la devise "Développement de l'Agriculture comme Base de la Diversification Economique du Pays".