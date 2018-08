La France se félicite de la non-candidature du président congolais. De source diplomatique, on salue une… Plus »

Et donc ils n'ont pas d'offre et nous continuons à penser que le peuple congolais mérite mieux. Le combat pour le retour de Katumbi est un combat sur un point de vérité. La vérité sur la profondeur de notre démocratie.

Quand on voit l'offre aujourd'hui, dans laquelle on veut nous condamner, vous pouvez vous imaginer que si la majorité voulait réellement présenter Shadary comme candidat, cela était-il nécessaire, valait-il autant de morts, autant de sacrifices, autant de privations des libertés imposés au peuple pendant ces deux ans, trois ans, le prix payé est supérieur à ce que la Majorité nous offre comme l'offre politique.

"Et quand on nous présente le dauphin, on peut très bien comprendre pourquoi ils ont évité à tout prix pour que Moïse Katumbi puisse être là. Nous allons nous battre pour que l'élection soit à la fois démocratique, transparente, mais surtout inclusive.

C'est une étape qui est franchie mais le combat n'est pas terminé. Nous voulons une élection qui soit libre, démocratique et transparente et qu'on ne nous offre pas des choix qui sont calibrés pour le candidat que l'on voudrait faire passer par des moyens qui sont inappropriés.

Et c'est par le sacrifice et la force de combat que nous sommes arrivés à bout de Joseph Kabila qui voulait se maintenir au pouvoir contre vents-et-marrées.

Pour Delly Sessanga, ténor d'Ensemble pour le Changement de Moïse Katumbi, cela relève non d'un bon vouloir simple mais résulte des efforts de la population aux côtés des opposants et autres forces politico-sociales anti-3ème mandat. Ainsi, a-t-il confié : "Aujourd'hui, le peuple congolais doit célébrer une Victoire. La victoire sur la dictature. La tentation d'instaurer un pouvoir personnel.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.