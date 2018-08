Angola: Les marchandises en route taxées à base du tarif des douanes 2017

Les marchandises exemptées vont payer à peine la taxe de service fixée à 2 pourcent, et l'impôt de timbre à 01 pour cent, a fait savoir jeudi à l'Angop le technicien du département de tarifs et du commerce des services douaniers, Mário Dombolo.

Le texte officiel approuvé en novembre 2017 par l'Assemblée Nationale (Parlement) avec 2.261 codes avec taxes libres, 111 avec taxes aggravées et 400 avec taxes dégrevées, a pour but de promouvoir la perception des impôts essentiels pour servir de support aux dépenses du Budget général de l'Etat.

Dans ce nouveau tarif, les produits de base, tels que les médicaments, les moyens de production et d'autres équipements sont exemptés des taxes, afin de stimuler la production nationale et faire en sorte que les prix des produits importés soient compétitifs.

