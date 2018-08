Congo-Kinshasa: Et maintenant?

Ce terme a beau avoir des origines et explicitations amphibologiques, il indique qu'une situation méconnue tombe sous peu, un imprévu casse-casse qui déboussole et l'état qui suit. Pour plus d'un hier, le cri Awulu-Wala est de rigueur face aux calculs jadis arrêtés des politiques prévus çà et là sur l'agora politique tant à l'interne (Opposition-Majorité) qu'à l'externe (capitales occidentales ainsi que les lobbyistes patentés aux carnets indéfinis).

Joseph Kabila n'est pas candidat à sa propre succession, de un. De deux, ce n'est ni Matata, ni Minaku, ni Bahati, Etumba, Gizenga et autres le dauphin. C'est R. Shadary ! Face à cette nouvelle, la première lecture place devant les évidences. Le Raïs, vu comme un fin jouer de jeu d'échec, n'a pas voulu prendre Matata ou un des anti-Matata et a opté pour un "outsider".

De trois, face au décor méphistophélique qui se plantait, lui qui n'a pas caché sa passion pour le Congo n'aurait pas voulu que les congolais vivent mille passions (négatives) à cause d'un forcing même si cette thèse est réfutée à l'aile dure de l'Opposition où l'on crie à la capitulation de Kinshasa au nom des pressions internes et externes. Soit ! Chercher à savoir qui dit vrai qui dit faux sur ce sujet revient désormais à discuter du sexe des anges.

Il faut, néanmoins, retenir que Joseph Kabila ne part pas en retraite mais a posé les bases d'un départ pour une forteresse voulue paisible pour le Sénateur à vie qu'il sera. En effet, son statut a été assuré par une loi inscrite dans une session extraordinaire appelée sur demande de la Présidence de la République.

Par ailleurs, avant ce départ des venues ont été causées çà et là dans les organes du Pouvoir judicaire comme sécuritaire. Et, dans la foulée des nommés, il y a des fidèles des fidèles dont certains ont été frappés par l'Occident à travers des sanctions.

Pour coiffer cette illustration, même le dauphin est sous sanction suite à son passage à la Vice-primature de l'Intérieur et Sécurité. Simple coïncidence ou faut-il lire une communion de destin entre l'ex-chef de l'Etat, le probable futur président et le consortium d'autorités ? La question est soumise à débat.

La plus importante des questions à présent est celle de savoir et maintenant que la voie du dauphin inattendu a été optée, quelle est la suite des choses sur l'agora politique ? Katumbi n'a pas déposé.

Les sprinteurs à la présidentielle sont légions. La machine à voter continue de diviser comme le fichier électoral teinté d'électeurs sans empreintes. La question d'un schisme au sein du FCC se pose aussi.

Les Muyambo, Diongo, Gecoco, Carbone Beni et autres sont toujours en prison. Katumbi va-t-il rentrer en signe de décrispation ? Même si les capitales d'ici (en Afrique) et d'ailleurs saluent la voie du dauphin et que la CENCO estime que l'Accord de la St Sylvestre est appliqué à 50%, rien n'est un acquis.

Ce, pas même la victoire et pour le FCC comme pour l'Opposition où, avec la série de candidatures, la problématique du candidat commun s'annonce électrique.

Donc, ce big-bang signé Kabila ne sonne pas comme la fin de l'impasse mais un point culminant qui cause une genèse, celle des contradictions d'avant et celles de l'après fin suspense de la problématique du 3ème mandat. Quoi qu'il en soit, les jours à venir s'annonce moins corsé que les annonces d'hier. Espérons qu'll ne se dira pas Awulu-wala demain.