Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Shadary désigné, Alain Lubamba salue le choix !

document

Je salue le choix de la consolidation d'un Etat de droit, d'un cadre de première heure capable de porter notre projet de société mais surtout, un choix de fidélité pour un homme qui, contre vents et marrées, a su rester constant sur ses convictions politiques et son attachement au Chef de l'Etat, le Président Joseph Kabila.

Le candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Shadary est un opérateur politique et un homme d'Etat triplé d'une expérience dans la grande et la petite territoriale, dans la mobilisation des masses et la résolution des conflits tribaux et la réconciliation des populations ainsi que dans la gestion de la Res Publica.

Il a le soutien de tous les cadres et militants membres du parti et de la grande coalition électorale et politique réunie autour du Chef de l'Etat.

Ainsi, les opposants et autres acteurs de la société civile qui accusaient à tort, le Président de la République de vouloir briguer un 3ème mandat sont fixés sur la parole d'honneur de Raïs sur le respect de la Constitution et le caractère irréversible du processus électoral.

Alors sans tergiverser, rendez-vous le 23 décembre 2018 avec le souverain primaire, détenteur du pouvoir à titre originel.

Honorable Alain LUBAMBA wa LUBAMBA,

Député National et Vice-Président de la Commission chargée des Relations Extérieures