Angola: La société de transport public SGO refuse de payer les salaires des travailleurs

Luanda — Au moins 618 travailleurs de la société de transport routier SGO sont restés sans salaire pendant plus de 12 mois, ont dénoncé mardi, les fonctionnaires à l'Angop.

Selon le représentant de la commission des travailleurs, António João Alexandre, outre le manque de paiement des salaires, ces travailleurs impayés sont également suspendus indéfiniment des activités professionnelles.

À son avis, la SGO soutient que le ministère des Finances est le principal responsable de la situation, car il ne canalise pas l'allocation budgétaire à cette fin.

"A cause de cela, il y a la misère, la mort de collègues et de leurs proches", a-t-il déclaré, ajoutant que les actifs de la société de transport sont en vente et que les travailleurs concernés ont le droit de contester l'acte.

Il a également souligné la nécessité de respecter les droits des travailleurs afin de protéger leurs revendications.

Il a dit qu'il y avait eu des tentatives de dialogue avec la direction ou avec le groupe d'actionnaires, mais les contacts ont été infructueux.

A cet effet, a-t-il indiqué, la commission de travailleurs a déjà alerté l'Inspection Générale du Travail, mais que cela n'avait pas abouti.

A son tour, le porte-parole de la Commission de négociation et liquidatrice de la SGO, António Sebastião, a souligné qu'il y avait eu une réunion vendredi dernier avec des actionnaires et des représentants des travailleurs, des commissions syndicales et des employés.

Lors de la même réunion, il a déclaré que les aspects salariaux et le processus de suspension des travailleurs étaient discutés.

Il a informé qu'un processus de suspension des travailleurs avait été mis en place car l'entreprise ne générait pas de bénéfices depuis plus d'un an.

"L'objet social de l'entreprise est le transport de passagers et a pour outil les bus, qui ont besoin d'équipements et d'autres, pour la maintenance de l'entreprise", a-t-il souligné.

Il a fait valoir que la crise économique avait affecté le pays et, par conséquent, la SGA n'est pas une exception.

Selon le porte-parole de la Commission de négociation et Liquidatrice de la SGO, António Sebastião, il y a un an que la société n'acquiert pas des pièces de rechange, tant au niveau national et qu'international, donc il y a des bus en panne. Cette réunion a abouti à la création d'une commission de négociation entre les parties et travaillera de concert afin que, d'ici la fin du mois de novembre, elle puisse régulariser la question des salaires en retard et les rémunérations correspondantes.

La SGO a environ 2.000 travailleurs.