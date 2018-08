Afrique Australe: Des hauts fonctionnaires préparent le sommet de la SADC

Luanda — Le Comité permanent des hauts fonctionnaires de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se réunira jeudi (9), dans le cadre de la préparation du 38e Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de cette région.

Le sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement aura lieu les 17 et le 18 de ce mois dans la ville de Windhoek (Namibie), selon un communiqué de presse du Bureau de communication institutionnelle et presse du ministère des Relations Extérieures parvenu mercredi à l'Angop.

Au cours de la séance de travail du Comité permanent, le directeur général du Département des relations internationales et coopération de l'Afrique du Sud, K. E. Mahoai, passera la présidence tournante de cet organe à la secrétaire permanente du Ministère des Relations Internationales et de la Coopération de la République de la Namibie, Selma Ashipala-Musawi.

Dans le cadre de la préparation du sommet, il y aura des réunions sectorielles, notamment du Comité de Finances et du Comité permanent des hauts fonctionnaires, cette dernière pour l'adoption de l'ordre du jour annoté du Conseil.

La réunion du Conseil des ministres de la communauté aura lieu lundi prochain (13). Le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Domingos Augusto, devra être présent à l'événement.

Lors de la séance des ministres des Relations Extérieures et des Affaires Etrangères, aura lieu le transfert de la présidence du Conseil des ministres de la SADC de Lindiwe Sisulu, ministre des Relations internationales et de la Coopération de l'Afrique du Sud, à Natumbo Nandi-Ndaitwa, ministre des Relations internationales et de la Coopération de la Namibie.

Le secrétariat préparera la documentation discutée et compilée pour être soumise à l'approbation des hommes d'État.

La SADC a été créée le 17 octobre 1992 et intègre l'Angola, l'Afrique du Sud, Botswana, République démocratique du Congo, le Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.