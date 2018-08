Congo-Kinshasa: Députation nationale - Ingele Ifoto se jette dans la bataille

La France se félicite de la non-candidature du président congolais. De source diplomatique, on salue une… Plus »

Accompagné d'un monde fou de plus de dix milles personnes pour déposer la candidature du candidat Ingele Ifoto a la députation nationale. Le vice-président de la DDC convie les prophètes de malheur de s'effacer de la scène politique, car les élections auront bel et bien lieu.

Des milliers de militants et cadres de la Dynamique pour la Démocratie au Congo ont escorté hier, dans la journée, le mandataire de l'Autorité morale de la DDC du siège du parti situé à Kabinda jusqu'au Bureau de Réception et Traitement de Candidature de Kalamu, au foyer social de Matonge.

La DDC, à en croire ses ténors, nourrit la ferme volonté de conquérir le plus des sièges au niveau des Assemblées Provinciales et imposer sa majorité à la Chambre Basse du Parlement. Comme Caligula, le DDC triomphera, selon le postulant.

"Ceux qui pensaient que l'Opposition signataire de l'accord de la saint sylvestre s'était trompée en entrant au gouvernement doivent se mordre les doigts. La constitution est respectée et le Chef de l'Etat montre un bel exemple de la démocratie", a laissé entendre, avec sûreté, Me Lumeya.

Prêt pour cette bataille, le Ministre de l'Energie et Hydrocarbures, Autorité morale de la Dynamique pour la Démocratie au Congo et membre très engagé du Front Commun pour le Congo, Jean-Marie Ingele, a déposé sa candidature à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Funa.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.