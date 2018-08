Congo-Kinshasa: Choix du candidat unique du FCC à la Présidentielle 2018 - Bienvenu Akilimali félicite Emmanuel Ramazani Shadary !

La France se félicite de la non-candidature du président congolais. De source diplomatique, on salue une… Plus »

Camarade Emmanuel RAMAZANI SHADARY : la Fraternité Congolaise, FRACO en sigle, mon Cher parti, vous présente ses très sincères félicitations et vous promet, d'ores et déjà, qu'il ne ménagera aucun effort dans la campagne électorale en vue de votre élection à la magistrature suprême.

La réalité est là. Toute la communauté nationale et internationale retiendra que Son Excellence Joseph KABILA KABANGE, Président de la République Démocratique du Congo est l'Homme de paix, d'unité et surtout du respect des textes légaux et de la parole donnée.

Cette désignation est le fruit des consultations ultrasecrètes initiées par notre Autorité Morale, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE, Président de la République à qui nous adressons nos hommages les plus déférents dans sa vision à vouloir un Congo réellement souverain, émergent et indépendant.

La Fraternité Congolaise, Parti Politique de la Majorité Présidentielle, et par ricochet du Front Commun pour le Congo, prend acte et salue respectueusement la désignation du camarade Emmanuel RAMAZANI SHADARY, candidat de notre famille politique à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018.

