Sénégal: Légère baisse des prix des matériaux de construction en juillet

Les prix des matériaux pour travaux d'électricité, de même que ceux de plomberie et sanitaire n'ont pas connu de variations sensibles en juillet 2018. En comparaison à la période correspondante en 2017 note l'Ansd, ils ont respectivement augmenté de 2,3% et 0,1%.

Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et du sol se sont réduits de 0,4% comparés au mois de juin 2018. Cette diminution est due à celle des prix des carreaux mur (-0,2%) et des carreaux sol (-0,6%). Par rapport au mois de juillet 2017, ils ont baissé de 2,2%.

Les prix des matériaux de construction ont diminué de 0,3% au mois de juillet 2018 indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd). Cette baisse résulte de celle des prix des matériaux de base et de ceux pour le revêtement des murs et sols. En variation annuelle, ils se sont accrus de 3,5%. Le rapport des prix moyen des sept premiers mois de 2018 sur ceux de 2017 laisse apparaitre une progression de 2,0%.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.