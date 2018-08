Cote d'Ivoire: Treichville - Des braqueurs emportent 100 millions de Fcfa

Les travailleurs ont repris le boulot... les bandits aussi. Serait-on tenté de le dire, compte tenu du braquage qui a eu lieu hier dans la commune de Treichville avec un préjudice important : 100 millions. Selon des informations recueillies, l'entreprise victime opère dans le domaine de la téléphonie mobile.

Dès la reprise du service hier matin, la succursale de l'opérateur mobile est prise d'assaut par ses partenaires vendeurs de produits et services pour des dépôts d'argent qui constituent les recettes de plus de quatre jours. Et ce, compte tenu du long week-end de la fête de l'indépendance.

Tout se passait bien jusqu'à peu avant 12h, lorsque trois employés, dit-on de la société de téléphonie partent pour un dépôt dans une banque de la place.

Tout va se passer rapidement. Les sources indiquent qu'à la hauteur du marché de la sicogi située en face de la mairie, trois individus armés de Kalachnikov et circulant à bord d'un véhicule de marque Toyota Rav 4, font irruption et maitrisent les trois employés et disparaissent avec l'argent qu'ils transportaient.

Le bilan est lourd, même très lourd, 100 millions de Fcfa ont été emportés. Les nombreuses personnes qui circulent en cet endroit n'ont pas le temps de réaliser ce qui se passe, que les bandits disparaissent sans faire face à la moindre résistance.

La direction de la police criminelle (Dpj) qui est saisie prend l'affaire de ce braquage, qui risque d'être le plus important de l'année 2018, au sérieux et ouvre immédiatement une enquête.

« Gardez l'écoute, nous sommes à la tâche... », se contente de lancer un officier qui promet que la Dpj mettra tout en œuvre pour mettre le grappin sur ces braqueurs dans les meilleurs délais.