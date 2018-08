Madagascar: Arizaka Rabekoto Raoul - « Pour un football plus professionnalisant ! »

D'où mes projets de mettre des centres de formation dans les chefs-lieux des Faritany où l'entrée se fera par des tests de sélection. Les meilleurs de chaque région seront regroupés dans des centres mais après des tests et des critères de taille et de santé avec l'aide des techniciens de haut niveau. »

Comme le talent ne s'improvise pas il faut un travail solide à la base. Pour aller droit au but, il faut un football plus professionnalisant. L'exemple du Portugais Cristiano Ronaldo montre qu'on peut réussir une belle carrière en football même en partant de presque rien.

« Autant le dire tout de suite qu'il n'y a pas de miracle en football. On récolte ce que l'on sème. Et si nous en sommes là en ce moment c'est-à-dire en train de se battre pour une première qualification à une Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien parce que nos moyens sont assez limités par rapport aux grandes nations du football, telles la France, l'Allemagne ou le Brésil.

