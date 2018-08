Madagascar: Carburants - Une rencontre entre le MEH et les transporteurs, sollicitée

Hausse de 600 Ariary/litre. « L'Etat a décidé de ne plus subventionner les prix des produits pétroliers car cela ne profite pas aux populations les plus vulnérables. Cependant, un système de lissage ou une augmentation progressive des prix à la pompe, a été appliqué afin d'atténuer les chocs.

Par contre, des économistes préconisent la publication d'un Décret stipulant la révision à la baisse du cours de devises. Face à cette situation, le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Lantoniaina Rasoloelison a tenu à souligner en marge de l'atelier sur la stratégie nationale d'approvisionnement en bois énergie que, différentes théories ont été examinées dans la fixation des prix de carburants et que des règles économiques doivent être respectées.

